Правят психиатрична експертиза на стрелеца с прашка по деца

До две години затвор или пробация грозят сърдития съсед, който стреля от терасата си по деца, играещи пред блока, защото глъчката го дразнела.

Под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново се извършват действията по разследване за хулиганство.

Досъдебното производство е образувано за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - стрелба от тераса по деца, като две от тях са получили леки наранявания, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са извършени разпити на свидетели. След уведомяването на прокуратурата е разпоредено извършване на претърсване в апартамента, обитаван от 63- годишния М.С, при което е иззета прашка с камуфлажна дръжка и кутийка с малки топчета.

Предстои да бъдат назначени експертизи, включително съдебно психиатрична експертиза, от чието заключение да се изследва психичното състояние на дееца.

За разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години или пробация, както и обществено порицание.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново.