Двама с по 4 промила алкохол зад волана спипани в Асеновград

Общо 8 пияни водачи залови полицията в Пловдив и региона

Пияни до козирката, с 4 промила алкохол, са били заловени зад волана двама водачи в Асеновград, съобщава полицията. Те били почти неадекватни. Такова количество е изключително високо и опасно не само за околните, но и за тези, които са го употребили. Били са моментално отведени в ареста, но полицията не уточнява откъде са те.

Под въздействие на солидно количество изпити спиртни напитки – над 3 промила, е установен и друг шофьор, предизвикал катастрофа с материални щети на пътя между Поповица и Чирпан.

Междувременно в района на 234 км на главен път Пловдив – Хасково бил задържан шофьор без свидетелство за правоуправление, също пиян с 2 промила и с наркотични вещества. Дрогиран и неправоспособен зад волана на лек автомобил бил засечен и мъж на ул. "Солунска" в Пловдив.

В диапазона от 2 до 3 промила дрегерите отчели и при проверки на още трима водачи, спрени на пловдивския бул. „Дунав", в участъка между Асеновград и Поповица и в село Виница.

Срещу осмината извършители се водят бързи производства.