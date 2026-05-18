Раковски увековечи с паметник папа Франциск

Папа Франциск се извисява в цял ръст пред църквата "Свето сърце Исусово" в кв. "Генерал Николаево" в Раковски. Паметникът на светия отец беше открит днес в присъствието на двама монсеньори - Румен Станев и Георги Йовчев, както и на свещениците Димитър, Борис, Евгений, Венци, Недялко, Христо. На своеобразната церемония бяха кметът на Раковски Павел Гуджеров и бившият депутат Младен Шишков.

Паметникът увековечава 7 години от посещението на папа Франциск в града и една година от кончината му. "Това беше една от най-впечатляващите визити в нашия град. Папа Франциск символизира единството, мира и вярата - добродетели, които той непрестанно проповядваше", обясни Павел Гуджеров.

Бронзовата фигура е с височина 2,20, а постаментът 1,50 м и е дело на Дишко Дишков от Сопот, а инициативата е на кмета Павел Гуджеров.