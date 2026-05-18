ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама с по 4 промила алкохол зад волана спипани в ...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22870162 www.24chasa.bg

Раковски увековечи с паметник папа Франциск

24 часа Пловдив онлайн

480
Бронзовата фигура на папа Франциск се извисява пред храма "Свето сърце Исусово" в Раковски.

Папа Франциск се извисява в цял ръст пред църквата "Свето сърце Исусово" в кв. "Генерал Николаево" в Раковски. Паметникът на светия отец беше открит днес в присъствието на двама монсеньори - Румен Станев и Георги Йовчев, както и на свещениците Димитър, Борис, Евгений, Венци, Недялко, Христо. На своеобразната церемония бяха кметът на Раковски Павел Гуджеров и бившият депутат Младен Шишков.

Паметникът увековечава 7 години от посещението на папа Франциск в града и една година от кончината му. "Това беше една от най-впечатляващите визити в нашия град. Папа Франциск символизира единството, мира и вярата - добродетели, които той непрестанно проповядваше", обясни Павел Гуджеров.

Бронзовата фигура е с височина 2,20, а постаментът 1,50 м и е дело на Дишко Дишков от Сопот, а инициативата е на кмета Павел Гуджеров.

Бронзовата фигура на папа Франциск се извисява пред храма "Свето сърце Исусово" в Раковски.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)