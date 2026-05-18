Кметът на Пловдив откри новия учебен корпус и STEM център в ОУ „Яне Сандански"

Училището отбеляза 76 години от създаването си

С тържествена програма, подготвена от учениците, основно училище „Яне Сандански" в Пловдив отбеляза днес своя патронен празник и 76 години от основаването си. Кулминация на празничния ден беше официалното откриване на новия учебен корпус с 12 модерни учебни кабинета и нов STEM център, които ще осигурят още по-добра и съвременна образователна среда за учениците. Лентата прерязаха официалните гости на събитието директорът на училището Антония Цокова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместникът му Хакъ Сакъбов, управникът на район „Южен" Атанас Кунчев.

„За нашето училище днес е ден за гордост, защото отбелязваме 76 години, изпълнени с труд, традиции и стремеж към бъдещето. Името на Яне Сандански носи послание за смелост, достойнство и отдаденост, ценности, които вдъхновяват нашите ученици и учители. Днес празнуваме и защото откриваме новата сграда с 12 модерни класни стаи, което ни дава възможност да преминем към едносменен режим на обучение, с което децата ще имат повече време за учене, спорт и пълноценно детство. Честит празник!", обърна се към гостите директорката Антония Цокова.

„С обновяването на ОУ „Яне Сандански" то затвърждава своята роля като модерно училище, предлагащо качествено и съвременно образование в комфортна и енергийно ефективна среда", отбеляза в думите си към гостите на празника кметът Димитров.

През последните две години в ОУ „Яне Сандански" са реализирани няколко мащабни проекта. Изграден е нов корпус с 12 учебни кабинета за близо 300 ученици и учители, обновена е спортната зала, а съществуващата учебна сграда премина през основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на проектите са изградени и нови площадки за игра и спорт на открито.

Общата стойност на реализираните проекти, включително строителен и авторски надзор, възлиза на близо 5 милиона евро с ДДС, като значителна част от средствата са осигурени по програми на Министерството на образованието и науката.