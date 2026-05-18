Термодрон и следово куче са включени в издирването на мъжа, изчезнал преди 3 дни край Мадан

Валентин Хаджиев

Силви Тахиров Снимка:ОД на МВР- Смолян

Продължава издирването на изчезналия преди три дни Силви Тахиров от маданското село Средногорци. В търсенето на 56-годишния мъж са включени следово куче и термодрон.

Предстои той да бъде обявен за общодържавно издирване.

В акцията от първите часове участват полицаи, роднини и доброволци от Средногорци и съседните селища.

По данни на ОДМВР – Смолян е обхванат широк периметър по поречието на река Арда, включително труднодостъпни и пресечени терени.

Тахиров е напуснал дома си на 16 май 2026 г. около 02:35 часа и е тръгнал в неизвестна посока.

Мъжът е висок около 165 см, със слабо телосложение и прошарена, късо подстригана коса. По данни на близките му, при напускане на дома си е бил облечен с черен анцуг с бели кантове по ръкавите и черни обувки.

ОДМВР – Смолян призовава хората, които имат информация за местонахождението на Тахиров или са го забелязали след 16 май 2026 г., незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

