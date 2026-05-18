Полицаи спасиха 45-годишен пловдивчанин, убедиха го да не скача в подлеза на пощата (Видео)

Два часа и половина говорили търпеливо с него, а наоколо чакали линейка и пожарна

Пловдивчанин в тежко емоционално състояние опита да се самоубие, като скочи в подлеза до пощата, но полицаи успяха да го разубедят. Повече от два часа и половина те търпеливо разговаряли с него, а в това време транспортното съоръжение е било изпълнено с пожарна, линейка и други специализирани автомобили, съобщиха от МВР.

Всичко се случило около 20,30 ч. в събота. Тогава на телефон 112 постъпил сигнал, че мъж се кани да се хвърли от перилата на надлеза на бул. "Цар Борис III Обединител" над ул. „Гладстон". Незабавно натам били насочени служители от Четвърто районно управление и специалист от сектор "Психолаборатория", а в спасителната акция се включили и екипи на пожарната.

С 45-годишния пловдивчанин, който бил във видимо тежко емоционално състояние, униформените служители започнали да разговарят дълго и търпеливо, проявявайки нужното разбиране. Благодарение на тяхната професионална намеса мъжът се отказал да осъществи намерението си да извърши самоубийствения скок. Той е настанен в специализирано здравно заведение за оказване на необходимата помощ.