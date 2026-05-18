Арестуваха 41-годишен, следил жена в Шумен

Белезници Снимка: Pixabay

Служители на полицейското управление в Шумен работят по сигнал за престъпление, свързано с домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Жена на 37 г. е съобщила в полицията, че 41-годишният ѝ съпруг, с когото са в процес на развод от началото на годината, системно я следи. 

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано е досъдебно производство.

Полицаи задържаха и 54-годишен мъж от Нови пазар, който на 15 май, около 12:00 ч., в сградата на лечебно заведение в града е отправил закани към 68-годишна медицинска сестра. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни беше задържан мъж от Шумен след закани по телефона към жена, че ще запали жилището ѝ, както и мъж от Нови пазар и жена от с. Цани Гинчево след отправени закани за убийство. Мъж на 29 г. от Нови пазар се укрива след извършено домашно насилие над 49-годишната си майка на 12 май.

На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 година. 

