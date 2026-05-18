Николай Шушков е новият шеф на Агенция "Митници"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници". От поста е освободен Георги Димов, съобщиха от Министерството на финансите.

"24 часа" съобщи за назначението на Шушков още в петък.

Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници", където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА" София" ЕАД.

В периода 2022 - 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград.

Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия, посочват от МФ.

Георги Димов беше назначен за директор на Агенция „Митници" на 9 април 2024 г.