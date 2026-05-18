Хванаха мъж да шофира след употреба на канабис, кокаин, метамфетамин и амфетамин

Полицаи задържаха мъж от Нови пазар, шофирал след употреба на четири вида наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 18:45 часа вчера на главния път Русе-Варна, край Нови пазар, полицаи са спрели за проверка 37-годишен местен жител, който управлявал лек автомобил „Фолксваген“, с шуменска регистрация. С техническо средство е установено, че той шофира след употреба на канабис, кокаин, метамфетамин и амфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

Шуменски полицаи задържаха на 17 май, около 13:20 часа, на ул. „Цар Иван Александър“ в града и 44-годишен местен жител, управлявал лек автомобил „Фолксваген“, след употреба на канабис. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха преди дни четирима водачи, шофирали след употреба на наркотични вещества и алкохол в Шуменско.