Хванаха 17-годишен от Шумен с над 100 грама марихуана

Полицаи задържаха младеж от Шумен за притежание на над 100 грама марихуана, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Полицаи, в хода на специализирана операция на 15 май, около 21:30 ч., на улица „Странджа“ в Шумен, спрели за проверка младеж на 17 години от града, който е осъждан за престъпления с наркотици. След обиск, в него е намерено топче със зелена маса, с тегло около два грама, по негови данни – марихуана.

В обитаваното от младежа жилище на ул. „Дедеагач“ в Шумен е намерена и иззета електронна везна и суха маса с тегло около 100 грама, по данни на шуменеца – марихуана.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, пише БТА.

Полицаи задържаха в началото на април 65-годишен мъж от Нови пазар за притежание на два вида наркотици и монети с вид на антични, а през март – 27-годишен мъж от Шумен за притежание на заготовка за т.нар. чай за пушене.