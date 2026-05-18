ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Билд" публикува 20 интересни факта за България сл...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22870505 www.24chasa.bg

Хванаха 17-годишен от Шумен с над 100 грама марихуана

940
Белезници СНИМКА: Pixabay

Полицаи задържаха младеж от Шумен за притежание на над 100 грама марихуана, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Полицаи, в хода на специализирана операция на 15 май, около 21:30 ч., на улица „Странджа“ в Шумен, спрели за проверка младеж на 17 години от града, който е осъждан за престъпления с наркотици. След обиск, в него е намерено топче със зелена маса, с тегло около два грама, по негови данни – марихуана. 

В обитаваното от младежа жилище на ул. „Дедеагач“ в Шумен е намерена и иззета електронна везна и суха маса с тегло около 100 грама, по данни на шуменеца – марихуана. 

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, пише БТА. 

Полицаи задържаха в началото на април 65-годишен мъж от Нови пазар за притежание на два вида наркотици и монети с вид на антични, а през март – 27-годишен мъж от Шумен за притежание на заготовка за т.нар. чай за пушене.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)