Районен съд – Лом ще разгледа искане за отстраняване от длъжност на кмета на Лом

В Районен съд – Лом е образувано частно наказателно дело по внесено искане от Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, за вземане на мярка за процесуална принуда – отстраняване от длъжност на Цветан Петров от заеманата от него длъжност кмет на Община Лом на основание чл. 69, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – „В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася по искане на прокурора еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник."

Насрочено е открито съдебно заседание за 21 май (четвъртък) 2026 г. от 14:00 ч. за разглеждане на направеното искане. Делото е разпределено на съдия Борислав Тончев.