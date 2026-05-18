Трето дело за купуване на гласове в Монтанско влиза в съда

Темида Снимка: Пиксабей

Районната прокуратура в Монтана внесе в Районния съд в Лом обвинителен акт срещу А.Б. от Лом, обвинен в престъпление срещу политическите права на гражданите – купуване на гласове на изборите за народни представители на 19 април, съобщиха от прокуратурата.

В изборния ден – 19 април, А.Б. предложил имотна облага от по 30 евро на четирима души от Лом с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия. Подаден бил сигнал за нарушение на изборното законодателство, а на място в квартала, където живее А.Б., била изпратена оперативна група. Разпитани били свидетели, при което били събрани достатъчно доказателства за виновността на обвиняемия. Делото е внесено в съда и предстои да бъде разгледано, уточниха от Районната прокуратура в Монтана, съобщава БТА. 

Досега в област Монтана са издадени две присъди за купуване на гласове. И двете са за престъпления, извършени в село Аспарухово, община Медковец, където двама различни купувачи на гласове давали по 50 евро на местни жители, за да гласуват за определена политическа сила. И двете присъди са условни и с тригодишен изпитателен срок. И в двата случая обвиняемите са признали вината си, постигнали са споразумение с прокуратурата, а влезлите в сила присъди са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.

