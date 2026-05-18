Aбитуриент от Монтана изритал в лицето полицай

Aбитуриент е арестуван за хулиганство, съобщиха от ОД на МВР -Монтана. На 17-ти май в малките часове, около 5 часа, след скандал пред дискотека в центъра на Монтана, се стигнало до бой между двама младежи. Единият изритал в лицето униформен полицай. Служителят на МВР е транспортиран в спешното отделение на монтанската болница. Оказана му е медицинска помощ и е освободен за домашно лечение.

Пострадалият и негов колега се отзовали на сигнал за сбиване пред нощния клуб. Униформените се опитали да разтърват двамата, нанасящи си удари и тогава единият от биячите изритал полицая в лицето.

Агресивният мъж е задържан за 24 часа. По случая се води разследване.