Мъж е хванат шофира с 2,52 промила в Троян

Мъж е заловен да шофира с 2,52 промила алкохол в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Шофьорът е на 21 години. Мъжът е спрян за проверка и е тестван за алкохол с техническо средство, като то е отчело 2, 52 промила в издишания въздух. Работата по случая продължава, образувано е бързо производство.

На 12 май от полицията също съобщиха за водач, хванат да шофира в Троян с над 2 промила алкохол, съобщи БТА.

През миналата година в Районното управление на МВР, обслужващо общините Троян и Априлци, са установени общо 42 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. От тях 25 са след употреба на алкохол, а 17 – след употреба на наркотични вещества. Данните бяха представени през април от началника на Районното управление в Троян главен инспектор Ивайло Славков. По образуваните досъдебни производства са иззети 17 автомобила, два от тях вече са отнети в полза на държавата, а по останалите случаи предстои произнасяне.