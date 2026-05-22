Пет десетилетия Югозападният университет “Неофит Рилски” - Благоевград, е притегателен образователен, научноизследователски и академичен център за развитие на съвременни методи на преподаване, иновативни технологии и тяхното ефективно приложение във висшето образование.

Университетът е предпочитан от кандидат-студентите - както от завършващите зрелостници, така и от вече успешно реализираните в публичния и частния сектор кадри, което е реално приложение на концепцията за учене през целия живот. В него се обучават над 7000 студенти, сред тях повече от 500 чуждестранни - представители на над 10 държави от различни региони на света.

Югозападният университет е висшето училище в България, което предлага обучение в най-голям брой професионални направления и образователни програми, включващи 84 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 137 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. В университета са акредитирани 12 нови магистърски програми. Част от тях са “Регионален мениджмънт и градска икономика”, “Аутсорсинг и киберсигурност” и “Корпоративна сигурност”, чието обучение се провежда съвместно с други две висши училища от страната.

Акредитирана е и нова специалност образователноквалификационна степен “бакалавър” - “Лекарски асистент”, която попада в категорията на регулираните професии в професионално направление “Здравни грижи” и допълва вече съществуващите направления “Медицинска сестра” и “Акушерка”.

Ускорената дигитализация налага създаването на динамична научна и образователна среда във висшето училище, в която приложението на съвременните образователни технологии се осигурява чрез изграждането и развитието на STEM центрове. Първият университетски STEM център в България е изграден в Югозападния университет и е разположен във Факултета по

педагогика.

Специализираните STEM центрове по химия, математика и информатика, физика и роботика създават условия за

практическо обучение, интердисциплинарен подход и развитие на дигитални и инженерни умения. Значимо признание за университета е и определянето му за един от

трите регионални STEM центъра от Министерството на образованието и науката, както и включването му в списъка на изследователските висши училища.

В Департамента за езиково обучение и продължаващо

образование темите на предлаганите квалификационни курсове са свързани с използването на изкуствения интелект в образованието, с подхода STE(A)M, с развитието на ключови компетентности за учене през целия живот.

Университетът предоставя и изключително атрактивни възможности за реализиране на студентска мобилност с цел

обучение и студентска мобилност с цел практика в над 120

университета в Европа и други страни по света по Програма “Еразъм+”.

Кандидатстудентска кампания за учебната 2026/2027 г.

Югозападният университет “Неофит Рилски” стартира кандидатстудентската си кампания за учебната 2026/2027г. с електронни изпити по български език, история,география, биология, английски език, математика и химия.

Електронните изпити ще се провеждат всеки работен петък до 12 юни 2026 г. и всеки делничен ден от 15 юни 2026

г. до 3 юли 2026 г. на място в университета.

През март, април и юни университетът организира практически изпити по физическа подготовка, по различни видове спорт и в областта на изкуствата. Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита. Заявленията се подават на място в университета в зала 1102А, учебен корпус №1или в електронната система за онлайн регистрация.

Желаещите да се обучават в Югозападния университет “Неофит Рилски” могат да кандидатстват чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на университета; с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност, и професионални направления, положени след 2008 г. включително; с оценки от конкурсни изпити, положени през 2026 г. в други акредитирани висши училища на България (удостоверени със служебна бележка), и с резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художественотворчески и спортни прояви.