Нов срок за връщането на учениците в Хуманитарната гимназия в Пловдив - 15 септември (Снимки)

Родители вече не вярват на обещанията на общината

Нов срок за довършване на ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив беше поставен при поредната инспекция на обекта и това е 15 август. После ще има месец за почистване и обзавеждане и учениците ще могат да влязат в обновената сграда на 15 септември.

"Срещнахме много проблеми при ремонта. Очакваше се да се наложи да се подменят 20 на сто от носещите греди, но се оказа, че всичките трябва да бъдат заменени с нови. Важното е, че се работи без компромис с качеството и конструкцията е готова - има подове и тавани, ВиК- и електроинстанцията са готови, работи се по стените. На този етап от работата вече не може да изскочи такъв проблем, който сериозно да забави строителните дейности", обясни кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Той даде пример с последната пречка - полагането на грунд на стените в някои от класните стаи, при което те шупнали заради многото пластове боя отдолу и се наложило мазилката да се сваля до хоросан. Работата по реконструкцията продължава вече трета година - през първата бяха подменени изгнилите дограми, през втората беше ремонтиран покривът и сега е наред вътрешното обновление на сградата.

"Това не е обикновен обект, сградата е паметник на културата и тук работата е 50 на сто ремонт и 50 на сто реставрация. Не можеш просто да свалиш един елемент и да го замениш с друг. Всичко се съгласува с Националния институт за недвижимото културно наследство", обясни Живко Недев от фирмата строител.

На проверката присъстваха и недоволни родители, защото децата им през изминалата година пътуват до други учебни заведения. Те обявиха, че не вярват вече на обещания, но отказаха да се представят. Кметът Георги Стаменов добави, че хората винаги са склонни да търсят виновен и ако обектът не бъде завършен до началото на учебната година, той лично ще поеме отговорността за това, защото "е по-важно в крайна сметка Пловдив да има реставрирана и красива тази историческа училищна сграда".