19-годишен пострада при катастрофа край Ямбол

Младеж на 19 години е с фрактура на раменна кост вследствие на катастрофа, причинена от 18-годишен шофьор, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ямбол. Инцидентът е станал късно снощи на пътя Ямбол – Сливен, на около 1,7 км от кръстовището с Обходен път Север в посока Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден около 23:45 ч. На място е установено, че при управление на лек автомобил „Мерцедес”, 18-годишният шофьор е нарушил правилата за движение по пътищата, в резултат на което е ударил движещия се пред него в същата лента лек автомобил „Тойота”.

Тестовете и на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, посочиха още от пресцентъра на ямболската полиция.

Повече от 28 600 нарушения на пътя са установени в Ямболска област от началото на годината до 10 май, съобщиха по-рано от ОДМВР. Общият брой на съставените актове и фишове е 28 647, което с над 7800 повече за същия период на миналата година.