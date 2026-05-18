ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За област Стара Загора предвиждат нови европейски ...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22871230 www.24chasa.bg

Въздушна линейка откара от Търново към София 14-годишна родилка в тежко състояние

Дима Максимова

[email protected]

3916

14-годишна родилка беше откарана с медицински хеликоптер по обед от търновската болница към столична клиника.

Въздушната линейка кацнал на вертолетната площадка в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"  около 11:20 ч. днес, за да извърши трансфер на пациентката към клиника с по-високо ниво на компетентност. Младата пациентка е родила в търновската болница, но впоследствие състоянието й се е усложнило и е преведена в отделението по реанимация.

Заради риск за живота лекарите са предприели организация за спешен въздушен транспорт. Медицинският хеликоптер отлетял от областната болница в 12:45 ч.

Спасителната мисия се случва по-малко от 24 часа след като в неделя медицинският хеликоптер превози 10-годишно дете към столицата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)