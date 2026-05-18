ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За област Стара Загора предвиждат нови европейски ...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22871298 www.24chasa.bg

Върховният съд потвърди присъда по дело за 6 килограма кокаин в Момчилград

Ненко Станев

[email protected]

1448
Юри Райчев, в чийто автомобил бяха открити над 6 килограма кокаин, влиза в съда в Кърджали с белезници. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Върховният касационен съд окончателно остави в сила решението на Апелативен съд – Пловдив, с което на Юри Райчев беше наложено наказание от 4 години и 8 месеца лишаване от свобода за държане с цел разпространение на повече от 6 килограма кокаин. Мъжът, който е с българско и с турско гражданство беше хванат на 28 ноември 2024 година в Момчилград да управлявал лек автомобил „БМВ Х6" с фалшиви регистрационни табели, а в колата бяха открито голямо количество дрога, оценена на 1 852 493 лева.

Първоинстанционния кръжен съд в Кърджали определи наказание от 7 години лишаване от свобода, което е беше намалено с една трета заради разглеждане на делото по съкратената процедура. Така подсъдимият е получил ефективна присъда от 3 години и 4 месеца затвор при първоначален общ режим, както и глоба от 40 000 лева.

След протест на Окръжна прокуратура – Кърджали Апелативният съд в Пловдив е увеличил наказанието на 4 години и 8 месеца лишаване от свобода. Решението е обжалвано пред ВКС, но върховните магистрати са приели жалбата за неоснователна.

В мотивите си ВКС посочва, че определеното наказание съответства на високата степен на обществена опасност на деянието и на всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно.

Юри Райчев, в чийто автомобил бяха открити над 6 килограма кокаин, влиза в съда в Кърджали с белезници. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)