Върховният съд потвърди присъда по дело за 6 килограма кокаин в Момчилград

Върховният касационен съд окончателно остави в сила решението на Апелативен съд – Пловдив, с което на Юри Райчев беше наложено наказание от 4 години и 8 месеца лишаване от свобода за държане с цел разпространение на повече от 6 килограма кокаин. Мъжът, който е с българско и с турско гражданство беше хванат на 28 ноември 2024 година в Момчилград да управлявал лек автомобил „БМВ Х6" с фалшиви регистрационни табели, а в колата бяха открито голямо количество дрога, оценена на 1 852 493 лева.

Първоинстанционния кръжен съд в Кърджали определи наказание от 7 години лишаване от свобода, което е беше намалено с една трета заради разглеждане на делото по съкратената процедура. Така подсъдимият е получил ефективна присъда от 3 години и 4 месеца затвор при първоначален общ режим, както и глоба от 40 000 лева.

След протест на Окръжна прокуратура – Кърджали Апелативният съд в Пловдив е увеличил наказанието на 4 години и 8 месеца лишаване от свобода. Решението е обжалвано пред ВКС, но върховните магистрати са приели жалбата за неоснователна.

В мотивите си ВКС посочва, че определеното наказание съответства на високата степен на обществена опасност на деянието и на всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно.