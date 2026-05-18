Сигнал до "24 часа": Измамните съобщения с глоби от КАТ и такси от куриери продължават

Димитър Мартинов

[email protected]

3656
Обвиненията за измамите с изкуствен интелект Денис Балабанов е в ареста. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Измамите с фалшиви съобщения за глоби от Пътна полиция и лъжливи такси за пренасочване на куриерски пратки продължават. Те не са спрели въпреки ареста на Денис Балабанов, който бе арестуван при акция на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП на 9 май. Това съобщиха читатели на "24 часа".

Те разказаха, че продължават да получават фалшиви съобщения. Тези на Денис бяха с готови шаблони за различни институции в България. Те изглеждат досущ като сайтовете на легитимните органи, но разликата е в адреса, който се въвежда в браузъра. Купил ги от малайзийски сайт, разположен в Тъмната мрежа. Такива са около 5 портала, разказа киберполицай №1 Владимир Димитров преди седмица. И обясни, че след това Балабанов е ползвал платена версия на изкуствен интелект, за да разбере как да разпрати съобщенията. За целта ползвал легална база данни Димитров обясни и че въпреки ареста, някои съобщения продължават да се разпращат заради настройките на алгоритъма.

Измамата действа по следния начин. Човек се подлъгва, че има глоба или такса за плащане. Въвежда данните от банковата си карта и след това потвърждава с 3D паролата си. Вместо да плати, той позволява на мошеника да качи картата във виртуалния портфейл на телефона си. Така той може да пазарува с нея компютри, скъпи смартфони и други. Техниката след това се продава на занижени цени онлайн.

"24 часа" не можа да потвърди или отрече, че новите съобщения, разпространявани както на есемеси, така и в мобилни приложения, са от схемата, за която е обвинен Балабанов. Той е в ареста от миналата седмица. Шаблоните обаче са достъпни в тъмната мрежа и е възможно измамник от чужбина да ги ползва. Ориентир, че полученото съобщение е измама, е кодът на телефона, от който идва - никога не е българският +359. А съветите на експертите са да проверявате задълженията си от легитимните портали на институциите. Такива имат и МВР, и НАП, както и куриерските компании. За целта сами ги изписвайте в адресните полета.

