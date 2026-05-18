Хазартна компания се опитва да регистрира BANGARANGA като търговска марка

Заявка за регистрация на търговска марка BANGARANGA е била подадена в Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост на 17 май. Това потвърди пред Darik Business Review адвокат Диана Попова, след като темата предизвика сериозен интерес в социалните мрежи.

По думите ѝ към момента все още не е ясно кой стои зад заявката, тъй като при първоначалното подаване в системата на EUIPO не се вижда името на заявителя.

То става публично едва след плащане на таксите и официална публикация на марката. Според адвоката по патентно право едно е сигурно - заявителят не е самата DARA, която спечели Евровизия с песента BANGARANGA, а вероятно хазартна компания.

В момента виждаме единствено, че има подадена заявка. Не виждаме кой е заявителят", обясни Попова.

Според нея обаче има индикации, че става дума за български заявител. Причината е, че първият език на производството е посочен като български, което обичайно се прави от компании или лица от България. Заявката е подадена чрез адвокат с име Ралица Зайкова-Крушкова.

"Не познавам колегата, но е странно, защото ние адвокатите по интелектуално право по принцип се познаваме".

За какво е подадена марката?

По думите на адвокат Попова марката е заявена за хазартни услуги и продукти, свързани с хазарт.

„Имаме игрални автомати, чипове за хазартни игри, както и услуги, свързани с хазартни игри. Най-вероятно някой е решил да направи онлайн игра или бранд с това име".

Заявката е фигуративна, което означава, че включва не само самото име, но и визуален елемент или лого.

Възможно ли е регистрацията да бъде спряна?

Според експерта, ако се докаже, че марката е подадена с цел извличане на полза от популярността на дадено име или явление, тя може да бъде атакувана като недобросъвестно заявена.

Адвокат Попова даде пример с известния казус около името на футболиста Неймар. Преди години испански търговец подава заявка за марка Neymar за различни стоки и услуги, но впоследствие регистрацията е оспорена именно заради опит да се използва популярността на спортиста.

„Когато една марка излиза извън обичайната си функция – да отличава стоки и услуги на един търговец от друг – и се използва, за да се извлече полза от известността на някого, това може да се приеме за недобросъвестност."

Какво могат да направят DARA или продуцентите ѝ?

По думите на адвокат Попова, ако певицата или нейният екип сметнат, че има злоупотреба, могат да подадат опозиция пред EUIPO.

„Основанието би било именно недобросъвестно заявяване на марката – че някой се опитва да се възползва от популярността на името".

Процедурата може да бъде стартирана в срок от три месеца след официалната публикация на заявката. Засега обаче такава публикация все още няма.

„EUIPO първо проверява дали са платени таксите и дали документите са коректно попълнени. Едва след това заявката се публикува официално", пише Darik Business Review.