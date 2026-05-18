За област Стара Загора предвиждат нови европейски ...

Румен Радев: Замразяваме ръста на заплатите на изборните длъжности. Политиците трябва да дадем пример

Румен Радев Снимка: Велислав Николов

"Днес в Берлин ни предстои среща с канцлера Мерц по негова покана. Убеден съм, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия. Посещението съвпада и с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България от стабилна към положителна, което е първо признание за новото правителство". Това каза премиерът Румен Радев преди да излети за Берлин. 

"Прогнозата отразява възвръщането на политическата стабилност в България след години на безпътица, както и дава положителна оценка на заявката за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира устойчивото развитие на икономиката в условия на световна нестабилност", каза още той.

"Що се отнася до бюджетните намерения, огласени от вицепремиера Донев по-рано днес, ясно е, че старата власт ни завеща много неразплатени сметки, много усвоени в аванс пари. Сега всички българи ще плащаме вересиите на предишните управления. От "Прогресивна България" сме верни на заявените принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова замразяваме ръста на заплатите на изборните длъжности. Ще ревизираме и заплатите в бордовете на държавните дружества. Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример", каза още той.

