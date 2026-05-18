Назначиха Зоя Колева за зам.-областен управител на Стара Загора

Със заповед на Министерския съвет на Република България Зоя Колева е назначена за заместник областен управител на област Стара Загора.

Досегашният заместник областният управител д-р инж. Дани Бечев е освободен, съобщиха от пресслужбата на областната администрация.

По-рано новият областен управител на Стара Загора Калоян Дамянов съобщи пред журналисти, че занапред областта ще има само един заместник-областен управител с цел икономия на средства.

Зоя Колева е родена през 1987 г. в гр. Раднево. Завършва бакалавърска степен със специалност „Българска филология" в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". Придобива магистърска степен по „Българска филология – Българска литература" във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий".

Разширява своята професионална квалификация с магистратура по „Предучилищна и начална училищна педагогика" в Тракийския университет на Стара Загора.

Зоя Колева е утвърден педагог с богат професионален опит в сферата на образованието, работата с деца и координацията на обществени инициативи.

Професионалният ѝ път преминава както през административната и обществена дейност, така и през активната работа в училищна среда. В продължение на години работи в сферата на превенцията и координацията на дейности, свързани с деца и младежи, а впоследствие се посвещава на преподавателската професия.