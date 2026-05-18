Пловдивчанинът, горил с цигара и дупчил с отвертка жена си: Хванах я на калъп с най-добрия си приятел

Прокуратурата поиска присъдата му да бъде увеличена от 10 на 15 г., адвокатът му - да се намали, за да има шанс да се поправи

Всичко дето направих, беше във връзка с това, че тя ми потъпка достойнството. Аз я набарах на калъп с най-добрия ми приятел. Аз го прибрах в Германия, намерих му работа и след 20 дни го набарах на калъп с нея.

Това заяви пред Апелативния съд в Пловдив Денис Русиков, който беше признат за виновен за това, че бил, горил с цигара и промушвал с отвертка жена си Василена в Лайпциг, Германия. Той обжалва 10-годишната си ефективна присъда и поиска по-леко наказание.

На Русиков бяха повдигнати 9 обвинения, като първата инстанция го намери за виновен по всички. На 12 август 2023 г. той отвлякъл Василена и със сила я принудил да признае, че му е изневерявала. Дрогирал младата жена, накарал я да си напише паролата за профил в социална мрежа, за да провери дали не е имала връзка с други мъже. Мъжът ѝ нанесъл тежък побой, като разследването установило, че я горил с цигара, дупчил я с отвертка и се заканил да я убие. Денис Русиков беше признат за виновен също, че откраднал синджирче, пръстен и колие на Василена. "Не съм извършил никакъв грабеж, никакво отвличане, това са абсурдни обвинения", каза днес той пред съда.

По делото било установено, че по-рано в същата година мъжът нееднократно ѝ причинявал телесни повреди, а през 2022-а - и на друга. Съпругата му успяла да избяга и да се прибере у нас, където била приета в болница. Русиков бил задържан, след като също се върнал в България, за да я търси. Двамата вече са разведени.

Днес прокурорът поиска от състава на Апелативния съд да увеличи с 1/2 наказанието на Денис. Той изтъкна, че мъжът има много предишни осъждания, лоши характеристични данни, системно употребява наркотици, а самото престъпление, за което отговаря сега, било извършено брутално и с особена жестокост. За същото настоя и адвокат Снежанка Почева, която представлява Василена. Тя цитира едно от вещите лица, изготвили психиатрична експертиза на пострадалата жена, според което тя била изпаднала в ступор - състояние в което не изпитваш болка. Заради тормоза от бившия си мъж развила и заболяване на щитовидната жлеза, с което ще се бори цял живот.

Защитникът на Денис Русиков Йордан Давчев разкритикува обвинението. "От събраните по делото доказателства по никакъв начин не се установява той да е извършил деянията при особена жестокост и по особено мъчителен начин. Едно гасене на цигара - да, някаква жестокост е, но не особена жестокост", каза адвокатът. Според него нито едно от деянията, извършени от Русиков, не покриват законовите изисквания зад термина "особена жестокост" и не се различават от обикновените конфликти, които стигат до съд. "Да не говорим, че е абсурдно леки телесни повреди да са причинени по особено жесток начин", добави адвокат Давчев. Той посочи, че пострадалата месеци наред е ходила на работа, не е била ограничавана от мъжа си, и е имала възможност да потърси помощ - дали от колеги, дали направо от немската полиция.

Защитникът поиска от съда да разпита най-добрият приятел, когото Русиков твърди, че хванал на калъп с жена си. Неговите показания са били приобщени от досъдебното производство и до този момент той не е говорил пред магистратите. Съставът обаче отказа - мъжът е обявен за общодържавно и международно издирване и все още не е ясно къде е.

Адвокат Давчев каза също, че вещите лица от психиатричната експертиза не са компетентни да посочат дали Василена е изпаднала в ступор или не. И поиска от съда да намали присъдата, за да даде възможност на Русиков да се поправи.

Съставът изслуша страните и обяви, че ще вземе решението си в законовия срок.