Обещават до 20 дни асфалтиран временен път над свлачището край Пампорово

До 20 дни ще може да се преминава по временно трасе над свлачището на пътя Смолян – Пловдив, съобщи областният управител Георги Пепеланов. Създадена е организация, а ВиК започва работа по подмяна на водопровода в трасето на съществуващия път. От утре – 19 май 2026 година – ОПУ – Смолян поема ангажимент да оформи пътното легло и да го подготви за асфалтиране. ЕВН започва изграждане на два стълба с височина около шест метра, между които ще се прокара аварийно кабелно трасе за възстановяване на електрозахранването в района на Райковски ливади и к.к. Пампорово, които в момента се захранват от други места.

Графикът е създаден на среща между Пепеланов и ръководителите на пътното управление, ВиК, горското предприятие, ЕВН и община Смолян.

В момента временното трасе, което функционираше няколко дни след свличането на пътя на 1 май, е засипано на две места с чакъл от собственик на имот. Така работещите в курорта заобикалят през проходите Превала и Рожен. „Ще се направи лека корекция през земи на общината и държавата на трасето и засипаната отсечка ще се заобиколи, без да се накърняват интересите на частния собственик. ", заяви областният управител.