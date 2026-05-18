За област Стара Загора предвиждат нови европейски проекти на стойност близо 300 млн. евро

Това стана ясно при срещата на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов и с кмета на града Живко Тодоров в събота, съобщиха днес от областната администрация.

Основен акцент от разговорите бе основният приоритет за правителството - ускореното усвояване на европейските средства и насочването им към цялата българска икономика и отделните региони.

Целта на правителството е в рамките на предстоящите три месеца да бъдат спасени и активирани чрез ускорени реформи, административна оптимизация и по-добра координация между институциите около 3 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), изтъкна в експозето си вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Област Стара Загора има съществено географско и инфраструктурно предимство, което трябва да бъде ефективно използвано, за да я изведе до водещ сред останалите икономически регион", подчерта областният управител Калоян Дамянов.

Усилията на правителството са насочени към бързо изпълнение на реформите, стабилизиране на икономическата среда и максимално ефективно използване на европейските средства в полза на регионите, бизнеса и българските граждани, изтъкна още по време на срещата Александър Пулев.