Задържаха мъж, предложил подкуп на полицай по време на разпит

Мъж на 45 години е задържан, след като по време на разпит в сградата на Районното управление на МВР във Вършец предложил подкуп на разследващ полицай, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Мъжът бил извикан в сградата на полицейското управление за изясняване на обстоятелства по досъдебно производство за транспортно престъпление по член 343 от Наказателния кодекс. Той предложил подкуп на разследващ полицай и веднага бил задържан. По случая е образувано досъдебно производство по член 304 от Наказателния кодекс, съобщава БТА.

От полицейската дирекция обявиха, че опитите за предлагане на подкуп на полицаи са рядкост в региона и обикновено са се случвали в предишни години при констатирани нарушения от водачи на автомобили.