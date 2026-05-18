Камелия Александрова

Монтана чества 24 май с празнично шествие и концерт

С шествие и концерт Монтана ще отбележи Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност. Ученици, учители, културни институции и граждани ще тръгнат в 9:30 ч. от храм „Св. св. Кирил и Методий" и ще преминат по бул. „Третип дом и Духов оркестър „Дико Илиев" към НЧ „Разум 1883".

Празничната програма на откритата сцена на пл. „Жеравица" ще започне в 10:00 ч. с химна „Върви, народе възродени". Встъпителните слова на преклонение към делото на Кирил и Методий и техните ученици, ще бъдат последвани от приветствия на кмета на Община Монтана Златко Живков и на началника на Регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова.

В музикалната и танцова програма ще участват с български песни и танци млади таланти от вокално студио „Детски смях", Танцова школа „Дъга" и Танцов ансамбъл „Северняци" към ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата". На финала отново ще прозвучи 125-годишният химн на българската просвета по стихове от Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков.

При дъждовно време шествието ще се отмени, а концертът ще се проведе в Драматичен театър „Драгомир Асенов".

След него, на специален прием по повод празника кметът Златко Живков ще връчи почетната значка на община Монтана на изявени дейци на образованието и културата.

