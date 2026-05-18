Подсъдим за телефонна измама бе осъден условно в Казанлък

По силата на постигнато споразумение между 50-годишния Д. Г., защитника му и прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора, подсъдимият ще търпи наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, отложено с изпитателен срок от три години. Подсъдимият е с чисто съдебно минало, съобщиха от Раъонния съд в Казанлък.

Спрямо него е повдигнато обвинение, по което той се призна за виновен пред съда, а именно, че на 18.06.2024 г. в град Казанлък, с цел да набави за себе си и за извършителя на измамата (Р. Д. Д.) имотна облага, като помагач, умишлено е подпомогнал Р. Д. да възбудят и поддържат заблуждение у жена, че дъщеря й е в болница при тях, защото кракът й бил много лошо счупен. В телефонния разговор също така заявил, че ще трябва да и направи спешни операции, при които да и постави четири пирона, струващи по 7000 лева единият, а здравната каса искали парите веднага.

Подсъдимият твърдял, че за да започне операцията, синът му, който работел за здравната каса, щял да посети пострадалата с цел да му предаде парите. Причинената на жената имотна вреда е в размер на 6000 лева. Подсъдимият отишъл до входа на жилищния блок, в който живее жената, и взел предоставените от нея пари, след което ги транспортирал до автогара в град Русе.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.