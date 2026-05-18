Община Несебър внедрява иновативен модел за устойчив туризъм

На 27 май 2026 г. от 10:00 ч. в конгресната зала на Център „Артиум" Община Несебър ще проведе Първия обучителен семинар (Training Workshop №1) за представяне на своя Регионален план за действие по европейския проект TOURAL „Многоизмерен модел на туристически вертикали стимулиращ устойчиво балансирания растеж между селски/отдалечени мрежи и градски клъстери в селските региони насърчаващ макрорегионалното сътрудничество", финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт Европа".

Стартирал през 2024 г., проект TOURAL има за цел да подкрепи развитието на туризма и неразкрития потенциал на шестте пилотни региона от Адриатическо-Йонийския макро-регион и Черноморския басейн като се фокусира върху следните туристически секторни ниши: подводно-културен и природен туризъм, културно-творчески туризъм, културно-научен туризъм и сребърен туризъм. Проектът включва 20 партньора от осем държави, координирани от „Център за изследвания и технологии Хелас" (CERTH), Гърция.

Събитието е посветено на официалното представяне и обсъждане на Регионалния план за действие (Action Plan). Планът е насочен към оптимизиране на туристическото предлагане чрез развитие на подводен, културно-научен и творчески туризъм, целящ удължаване на активния сезон до 9 месеца.

Основната цел на регионалния план е внедряването на специализирания UCCST модел, който цели балансиран растеж между градския ЮНЕСКО ареал и селските райони в общината. Планът се фокусира върху четири основни вертикала: подводен културен и природен туризъм (UCNHT), културно-творчески (CCT), културно-научен (CST) и сребърен туризъм (SLT).

Ключов акцент на регионалния план е реализацията на Център за знания (Knowledge Awareness Centre – KAC). В пълно съответствие с разработената стратегия, центърът ще бъде интегриран в съществуващия Туристически информационен център в Стария град.

Обучителният семинар се организира с участието на Фондация „Балканско наследство" и Бургаска регионална туристическа асоциация.

Чрез тези иновации Община Несебър цели преодоляване на сезонността и разширяване на предлагането към вътрешността на региона (зоните по „Натура 2000" и Емине), гарантирайки същевременно опазването на културното наследство под егидата на ЮНЕСКО.