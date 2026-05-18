Районният съд в Казанлък осъди мъж, отправил закани за убийство към майка си

В разпоредително заседание е внесено споразумение за прекратяване на наказателното производство, постигнато между 44-годишния И. У., служебния му защитник и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда.

Районният съд в Казанлък намери, че споразумението не противоречи на закона и морала и тъй като страните направиха съответните процесуални изявления, с които го поддържат, одобри документа.

По силата на съдебния акт подсъдимия И. У. ще търпи наказание шест месеца лишаване от свобода, при общ режим.

44-годишният мъж се призна за виновен в това, че на 27.07.2024 г. в село от община Казанлък се заканил на майка си с престъпление против личността й (убийство) и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му. Подсъдимият, освен отправените закани, ударил майка си по главата и се насочил с нож в ръката към нея, за да я нападне, но ножът му бил взет от друго лице. Деянието е квалифицирано като извършено в условията на домашно насилие.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.