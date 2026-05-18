С одобрено споразумение в Казанлък завърши дело срещу мъж и жена за измама

Районният съд в Казанлък одобри споразумение, постигнатото в хода на досъдебното производство между 34-годишния Й. Б., 27-годишната К. М., упълномощения им защитник и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда.

Подсъдимият Й. Б., осъждан, ще търпи наказание шест месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим.

На подсъдимата К. М., неосъждана, е наложено наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Двамата подсъдими признаха вината си за това, че на 06.06.2025 г. в село Тулово, община Мъглиж, в съучастие помежду си като съизвършители и с други две неустановени лица (мъже) осъществили измама. Едното от неустановените лица в телефонен разговор се представило на пострадалата като лице, пострадало от пътно транспортно произшествие, а другото лице като полицейски служител – „майор-комисар". С цел да набавят за себе си имотна облага подсъдимите и двамата мъже възбудили и поддържали у пострадалата възрастна жена заблуждение, и с това й причинили имотна вреда в размер на 10 700 лева. 84-годишната жена предала парите на подсъдимите.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.