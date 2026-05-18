Задържаха под стража мъж, заплашвал с убийство майка си и към сина си

Районният съд в Казанлък взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 36-годишния Х. М., съобщиха от съда.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за системно упражняване на домашно насилие. Той отправял закани с убийство към 58-годишната си майка и 18-годишния си син в продължение на няколко седмици. Х. М. е причинил и леки телесни повреди на двамата си родственици.

Съдът прие, че от събраните до този момент гласни и писмени доказателствени средства може да се направи обосновано предположение, че 36-годишният мъж е извършил престъпленията, в които е обвинен. Той е криминално проявен и многократно осъждан, което дава основание на съда да приеме, че Х. М. може да извърши друго престъпление и/или да се укрие, ако не бъде задържан.

Определението на Районен съд - Казанлък подлежи на обжалване и/или протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора в три дневен срок.