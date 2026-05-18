Международна банда изкара над 240 млн. евро с реклами с изкуствен интелект на лекарства. Пращали ги от София

Международна банда, продавала измамни хранителни добавки, които рекламирала с помощта на изкуствен интелект, е изкарала над 240 милиона евро от дейността си. Тя пращала продуктите от София, съобщиха разследващи. Схемата действала не само в България, а за рекламите били ползвани известни личности, сред които лекари. Техните образи били генерирани с изкуствен интелект.

Разследването започнало след сигнал от действащ лекар и бивш министър на здравеопазването, разказа Теодора Тодорова от Софийската районна прокуратура. Тя е и наблюдаващ прокурор по делото. „Жалбоподателят лично изрази сериозни опасения от последиците от подобни реклами. В една от тях се твърди, че след такова „почистване на кръвоносните съдове" кръвното налягане на възрастните хора спира да се повишава и изчезват още девет заболявания, смятани за нелечими", заяви Тодорова.

Разследването е установило, че схемата действа от около 2019 г., а впоследствие към производството са били присъединени и други дела по сигнали на известни лекари, чиито имена също били използвани за реклама на различни хранителни добавки.

Същата схема била засечена и в други държави. Те проявили интерес към нашето разследване, защото продуктите се пращали от София. Създал се международен екип. В него, освен България, влизали Румъния, Молдова, Полша и Унгария. Това станало през декември м.г. На 12 май започнала акцията, при която у нас са установени четирима чужденци с постоянно пребиваване в България. Връчени са им документи за явяване пред съда в Румъния. Там шестима души вече са задържани за 30 дни, а общо 36 са заподозрени. В Полша един човек е оставен в ареста, а други трима са с по-леки мерки.

От ГДБОП подчертаха, че престъпната група се е възползвала от уязвимостта на милиони възрастни европейски граждани чрез агресивна реклама в интернет и социалните мрежи. „Създадени са видеореклами с изкуствен интелект, в които известни личности рекламират даден продукт. Продажбите са осъществявани чрез колцентрове", обясни Владимир Димитров от ГДБОП.

При акцията са били установени над 10 производствени помещения в София, Варна и Бургас. Основната база е била в столицата, където продуктите са пакетирани и изпращани към различни европейски държави.

Началникът на „Икономическа полиция" в СДВР комисар Илчо Благоев съобщи, че при операцията са открити над 300 различни вида хранителни добавки, които тепърва ще бъдат изследвани. „Явлението явно става все по-модерно, защото сме установявали и други подобни случаи", каза той. И посочи, че мошениците се възползват от схемата, тъй като препаратите, които продават, на практика са безвредни. Това показали всички изследвания на иззетите вещества, каза Тодорова.

Тя добави, че има сериозен законодателен проблем по отношение на регулацията на хранителните добавки в България. Според разследващите част от продуктите са били рекламирани като лекарства, без реално да имат лечебен ефект. „Всички добавки имат сходен химичен състав – основно билки – и нямат доказан положителен ефект върху организма", заявиха разследващите.

Институциите призоваха гражданите да бъдат внимателни. И посочиха, че на лекарите и медицинските лица е забранено със закон да рекламират лекарства. Затова призоваха хората да не вярват на платени съобщения, които са видели в интернет.