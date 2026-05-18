Оспориха решението на местния парламент в Карлово за референдум за завода за барут

Две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово, с което беше насрочен местен референдум на 28 юни 2026 г. за изграждането на завод за барут, са подадени пред Административния  съд – Пловдив. Те са внесени от областния управител и от „Иганово" ЕАД – дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завод за барут и производствена база за боеприпаси на територията на общината.

Решението на Общинския съвет беше прието с мнозинство – 27 гласа „за", 2 „против" и 1 „въздържал се", след проведена процедура по събиране и проверка на подписки.

Гражданите трябва да отговорят на три въпроса: съгласни ли сте Община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; да не бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества (включително заводи за барут и снаряди), свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetal AG" и ВМЗ ЕАД и да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на Община Карлово".

В случая въпросът е спорен, защото имотът, за който става дума, и инвестиционното намерение са на държавата, а не на Община Карлово, обясниха пред "24 часа" запознати след решението на местния парламент.

