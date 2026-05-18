Задържаха турчин, обвинен за превозване на 15 мигранти с моторна лодка край Синеморец

Белезници СНИМКА: Pixabay

Районна прокуратура – Бургас задържа за до 72 часа турския гражданин Ф.Е., обвинен в незаконно превеждане на 15 мигранти през морската граница на България. Групата е включвала граждани на Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия, превозвани с моторна лодка от турски териториални води, съобщават от прокуратурата.

Случаят е от 15 май 2026 г. Лодката е била засечена в Черно море – на около 10 морски мили източно от Синеморец и на 5 морски мили северно от морската граница с Турция. Плавателният съд е спрян и задържан от служители на Гранична полиция.

Срещу турския гражданин е повдигнато обвинение за незаконен трафик на мигранти. От прокуратурата ще поискат от съда постоянна мярка „задържане под стража".

