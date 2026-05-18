Полицията в Брезник разкри муле при ало измама за 7300 евро

Криминалисти от Районното управление (РУ) на МВР в Брезник са установили мъж, който е участвал като „муле“ в телефонна измама за 7300 евро, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Жертва на схемата е 90-годишна жителка на Брезник. На 16 май тя е била въведена в заблуждение чрез телефонно обаждане, при което измамниците са се представили за хора, познати на нейна близка. Те са я убедили, че дъщеря ѝ е пострадала и се нуждае спешно от средства за операция и лечение.

В продължение на серия от телефонни разговори, включително с настояване за пълна конфиденциалност, възрастната жена е била убедена да събере сумата от 7300 евро и да я предаде на непознат мъж.

След подаден сигнал в полицията са предприети оперативно-издирвателни действия, в резултат на които в рамките на по-малко от 24 часа е установен мъжът, получил и предал паричната сума на извършителите. Той е 69-годишен жител на Перник, който е заявил, че е бил нает чрез обява за работа. У него са иззети 300 евро, представляващи възнаграждение за участието му в схемата.

В хода на разследването е установено, че телефонните разговори с потърпевшата са били осъществени чрез мобилен оператор извън България.

От полицията за пореден път призовават гражданите да бъдат бдителни и да не се доверяват на непознати лица, както и да не предават пари в брой при подобни обаждания, пише БТА.

От МВР напомнят основни превантивни мерки: гражданите да не предоставят пари или лични данни на непознати, да проверяват информацията за инциденти с близки чрез директен контакт, да не се доверяват на спешни искания за средства, както и при съмнение незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление.

В началото на месец май тази година възрастна жена стана жертва на телефонна измама в Пернишко. Тогава са установени и няколко опита за аналогични престъпления в региона, които не са довели до финансови щети.