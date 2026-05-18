ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV ще публикува първата си енциклика на ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22872170 www.24chasa.bg

WWF България за случая с убития от мечка турист: Витоша не е градски парк

5392
Мечка СНИМКА: Pixabay

WWF България ще излезе със становище след приключване на разследването, чиито резултати са от компетентността на следствените органи и държавни институции. Това съобщават от неправителствената организация на официалната си фейсбук страница във връзка със смъртта на мъж по време на разходка на Витоша.

Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв вчера до хижа „Рудничар“ в природен парк „Витоша“, съобщиха вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи. От полицията обясниха, че се позовават на данните от съдебен лекар и експерт по едър дивеч. 

„Независимо от резултатите от експертизата, смятаме за важно да припомним, че природен парк „Витоша“ е прекрасно място за туризъм и отдих, но не е градски парк”, заявяват от WWF България. Организацията напомня, че посетителите трябва да се съобразяват с условията в природата. „Когато сме в планината, да спазваме правилата за безопасно поведение, с уважение към природата и нейните обитатели, към другите туристи и към самите себе си”, апелират от WWF България.

Близката среща с мечка може да представлява риск и за човека, и за животното, предупреждават от организацията, напомняйки някои от правилата за среща с диво животно в природата.

Мечка СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)