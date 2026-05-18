В Пловдив вдигат автогара до "Филипово" трета категория

Общината сключва споразумение с НКЖИ за ползване на терена

Кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе среща с представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура" в търсене на решение за изграждането на нова автогара в непосредствена близост до жп гара „Филипово". Съществуващата автогара "Север" в съседство отдавна е частна и ще се събаря за строеж на жилища. Това предизвика криза с местенето на автобусите по 27 направления. Единственият вариант е нова автогара до съседната жп "Филипово".

В разговорите участваха заместник-кметовете Хакъ Сакъбов и Николай Душков, както и директорът на ОП „Организация и контрол на транспорта" Димчо Йоргов. Община Пловдив вече е предприела действия по придобиване на собственост на имота непосредствено до жп гара „Филипово".

След обсъждане на различни възможности бе постигнато съгласие до приключване на процедурите, Общината да сключи споразумение с НКЖИ за временно ползване на терена под наем. Предстои изготвянето на проект, който ще отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална работна група, която започва незабавна работа по реализацията на проекта.

По време на телефонен разговор на кмета Костадин Димитров с министъра на транспорта Георги Пеев бяха набелязани общи действия за решаване на казуса.

„Ще работим активно за намирането на най-доброто решение, така че да осигурим по-добри условия както за превозвачите, така и за гражданите", заяви кметът.

В хода на обсъжданията стана ясно още, че теренът, предложен от представители на опозицията в Общинския съвет, не може да бъде използван за изграждане на автогара, тъй като представлява улична регулация и през него се осъществява достъп до три частни имота, както и до паркинга на хипермаркет, което възпрепятства реализацията на подобен проект.