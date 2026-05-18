ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София посреща Дара с грандиозно парти за историчес...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22872491 www.24chasa.bg

Условна присъда за 86-годишен, застрелял куче и хванат с наркотици

Тони Маскръчка

1652
Районният съд в Дупница.

Мъж, застрелял куче и хванат после с наркотици, получи условна присъда.

Районен съд Дупница наложи наказание - „лишаване от свобода" за срок от 8 месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, по отношение на 86- годишен обвиняем. Той се призна за виновен в 2 престъпления - проява на жестокост към куче и причиняване на смъртта му, след прострелване с пушка, и за държане на високорискови наркотични вещества. Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

86- годишният обвиняем от Община Бобошево се признава за виновен, че на 19.10.2023 година в двор на къща в село от община Бобошево, е прострелял с притежаваната от него пневматична пушка куче на съселянин.

Обвиняемият се признава за виновен и за това, че на 20.10.2023 г. в стая на втори жилищен етаж от къща, обитавана от него, е държал коноп (марихуана) с нетно тегло 1033 грама, на стойност 20 662,40 лева или 10 564,52 евро.

На обвиняемия ще бъде наложено едно общо и най-тежко наказание, а именно „лишаване от свобода" за срок от 8 месеца, чието изтърпяване да се отложи за срок от 3 години.

Районният съд в Дупница.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)