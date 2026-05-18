Условна присъда за 86-годишен, застрелял куче и хванат с наркотици

Мъж, застрелял куче и хванат после с наркотици, получи условна присъда.

Районен съд Дупница наложи наказание - „лишаване от свобода" за срок от 8 месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, по отношение на 86- годишен обвиняем. Той се призна за виновен в 2 престъпления - проява на жестокост към куче и причиняване на смъртта му, след прострелване с пушка, и за държане на високорискови наркотични вещества. Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

86- годишният обвиняем от Община Бобошево се признава за виновен, че на 19.10.2023 година в двор на къща в село от община Бобошево, е прострелял с притежаваната от него пневматична пушка куче на съселянин.

Обвиняемият се признава за виновен и за това, че на 20.10.2023 г. в стая на втори жилищен етаж от къща, обитавана от него, е държал коноп (марихуана) с нетно тегло 1033 грама, на стойност 20 662,40 лева или 10 564,52 евро.

На обвиняемия ще бъде наложено едно общо и най-тежко наказание, а именно „лишаване от свобода" за срок от 8 месеца, чието изтърпяване да се отложи за срок от 3 години.