Бременна жена и две деца сред задържаните мигранти край нос Резово (Снимки)

Бременна жена и две деца са сред задържаните 15 мигранти, които са опитали да преминат нелегално в страната ни с рибарска лодка, но са били локализирани и задържани, съобщиха от ГД "Гранична полиция".

Плавателното средство е установено на 9 морски мили източно от нос Резово чрез Интегрираната система за наблюдение „Синя граница". Дежурният оператор в Локалния координационен център на Гранична полиция в Созопол е направил няколко опита да се свърже в ефира по УКВ честота с цел опознаване, но от плавателния съд не отговорили.

Незабавно към мястото се отправил дежурният граничен полицейски кораб 524, който установил малък риболовен кораб с турски флаг. На него са открити 15 незаконни мигранти - 7 жени, 6 мъже и 2 деца, всички без документи от Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия. Водачът на плавателният съд е 46-годишен турски гражданин.

Рибарският кораб е поставен под контрол и е конвоиран до пристанище Царево.

На незаконните мигранти е извършен медицински преглед, а за бременната жена е извикан екип на спешна помощ. Тя е прегледана в болнично заведение.

Водачът на плавателния съд е задържан, спрямо него е заведено досъдебно производство за незаконно подпомагане на чужденци да преминат страната.

Операцията е знак за високата ефективност на РД Гранична полиция – Бургас в противодействието на незаконната миграция чрез използване на модерни системи за наблюдение и контрол на морското пространство, коментираха от ръководството на ГД Гранична полиция.