Осъдиха израелец, измамил дупничанин с 9000 евро

Районен съд Дупница одобри споразумение и наложи наказание на обвиняем, който се призна за виновен в измама на стойност 9 000 евро. Обвиняемият Д. Г., израелски гражданин, се признава за виновен, че за времето от месец май 2019 г. до месец ноември 2021 г. в Дупница, е поддържал заблуждение в А. Н. На мъже е било обещано да инвестира в различни платформи, за което същият е дал сумата от 9000 евро.

Страните се съгласяват на обвиняемия Д.Г. от гр. София да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 години. Причинените имуществени вреди са възстановени.