Продължава косенето на тревни площи в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе в периода 18 – 22 май.

Служителите на общинското предприятие ще извършват дейности по косене в района на улиците „Антим" и „Видин", бул. „Цар Освободител" и Парка на младежта.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на скатове, средни ивици, пътни възли и прилежащи площи в ж.к. „Добруджански", ул. „Плиска" - прилежащи площи; между „Плиска" и „Доростол"; ул. „Доростол" и прилежащи площи; ул. „Тулча" - средна ивица, скат, прилежащи площи; ж.к. „Здравец", между „ Липник", „Юндола", „Байкал" и „Захари Стоянов"; ж.к. „Здравец Север 2"; „Здравец Север 1"; „Здравец" - между „Петрохан", „Захари Стоянов", „Байкал", „Юндола" (70-тици); ж.к. „Родина 1"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Китка; Пътен възел „Липник"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс Царе; бул. „ Христо Ботев" - скатове, средна ивица, пътен възел, прилежащи площи, Паметник на Русофилите; ж.к. „Чародейка Север", комплекс 3стотици; ж.к. „Чародейка Юг", комплекс стотици; ж.к. „Дружба 3", блокове 11,12,13; ж.к. „Дружба 3", блокове 1,2,3,4, бл. „Мимоза"; ж.к. „Дружба 3", между бл. 4 и блокове „Мая" и „Габриела";

ж.к. „Дружба 3", разширение; ж.к. „Дружба 2"; ж.к. „ Дружба 1".

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.