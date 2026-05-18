Стоки менте са иззети при полицейска операция в Разград

Стоки, обозначени с лога на известни търговски марки и разпространявани без съгласието на правопритежателите, са иззети при специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

В хода на акцията служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са извършили процесуално-следствени действия в търговски обект в Разград. При претърсванията са открити и иззети близо сто артикула – чанти, спортни екипи, тениски, якета и панталони, имитиращи продукти на известни марки.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, допълват от ОД на МВР в Разград.

В края на миналата седмица служители на Районното управление в Исперих иззеха над 500 артикула с лога на известни търговски марки, разпространявани неправомерно, пише БТА.