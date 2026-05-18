Прокуратурата иска арест за Джеймса, Борис Янков и другите обвиняеми за имотна измама

Софийската районна прокуратура (СРП) протестира решенията на Софийския районен съд (СРС) по делото срещу четирима обвиняеми за имотна измама. Става дума за Георги Янев-Джеймса, Борис Янков, Н.З. и Н.А., за които прокуратурата настоява да останат в ареста.

На 16 май съдът наложи мярка „подписка" на двама от обвиняемите – Георги Янев-Джеймса и Н.А., а останалите двама – Борис Янков и Н.З., бяха освободени без мярка за неотклонение. От прокуратурата обаче поискаха и четиримата да бъдат задържани под стража.

Според разследването, в периода до 5 март 2026 г. обвиняемите подвели мъж с инициали К.С., че ако продаде апартамента си в столичния квартал „Люлин", те ще погасят кредитите му и ще му осигурят пожизнено право да живее в имота. По този начин му била причинена имотна вреда.

По случая е образувано досъдебно производство за измама в съучастие – престъпление, за което законът предвижда до шест години затвор.

Четиримата бяха задържани за до 72 часа с прокурорско постановление. След решението на районния съд Софийската районна прокуратура е внесла протест в Софийския градски съд с искане обвиняемите да бъдат оставени в ареста.