Министерството на транспорта: Не изпращаме есемеси, имейли, съобщения с искане за плащане

Министерство на транспорта и съобщенията

Ведомството е сезирало компетентните органи

Министерството на транспорта и съобщенията предупреждава, че не изпраща SMS съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове, пише в негово съобщение до медиите. 

Повод са постъпили сигнали за измамни съобщения от името на ведомството.

Оттам предупреждават  гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация.

По случая са сезирани компетентните органи за предприемане на необходимите действия, съобщават от министерството. 

