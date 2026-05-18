Явор Гърдев за победата на Дара: Полудяхме социално оздравяващо

Има феномени в живота, които няма нужда да бъдат толкова анализирани като например смелостта да полудееш здравословно. Базира се на важен социален опит, който казва, че понякога човек има нужда без да се оправдава и да има причина, да може да се отпусне така, че да влезе в зоната на чистата радост. Мисля, че това се случи тук и имахме нужда от това. Това е нещо социално оздравяващо. Има опит в това отношение и той свидетелства, че енергията, която човек има нужда да пласира, може да се превърне в нещо здравословно. Победата ни даде възможност да сме истински радостни без да е нужно да подхождаме критически и да се защитаваме.

Това каза режисьорът и философ Явор Гърдев за победата на Дара на "Евровизия" пред bTV. В 27-годишната певица той видя "мъдост, дошла с опит, който веднага те вкарва в позиция, в която трябва да отстояваш нещо много важно и да стигнеш до края". Изпълнението ѝ на живо в "Евровизия" е било добро почти колкото музикален клип.

Режисьорът обърна специално внимание, че екипът на Дара е бил международен, което е добър пример за т.нар. кохезионна европейска политика - група от специалисти от различни държави, които могат да говорят на един език и заедно да създадат продукт с голям успех. Например режисьор на сценичното представяне е шведския хореограф Фредрик Ридман. Работи и с композиторите Димитрис Контопулос от Гърция и Кристиан Тарча от Румъния.

Гърдев похвали кметовете на Бургас, Пловдив и Варна, които също изявиха желание градовете им да бъдат домакини на конкурса догодина. Виждам, че има хора, които са готови да приемат и отстояват голямо и тежко предизвикателство, надявам се и да е по реалистичен начин, коментира режисьорът. За целта обаче ще е нужен голям опитен екип с творчески импулс и добра организация.