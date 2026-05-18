Училище "Питагор" подписа договор с престижния британски колеж "Гордънстаун"

Ярослава Прохазкова

[email protected]

Училище "Питагор" подписа договор с престижния британски колеж "Гордънстаун" в Зала 8 на НДК Снимка: Георги Палейков

Договор между елитното частно училище по математика "Питагор" и престижния колеж "Гордънстаун" подписаха днес Михаил Кръстев, собственик на българската институция и Рори Томас, изпълнителен директор на британската институция. 

"Питагор" отбелязва 15-годишнина от създаването си, предстои голям концерт с възпитаници на елитното училище в Зала 1 на НДК.

Така "Питагор" получава права за откриване на филиал в София с представителство за Югоизточна Европа. "Гордънстаун" е в топ 5 на британските средни училища, колежът е учебна институция с високи стандарти и кралски традиции. В него са се обучавали принц Филип, крал Чарлз III и много представители на британското кралско семейство.

"Горд съм, защото договорът е оценка за три неща. Първата са резултатите на "Питагор", втората е оценка за нивото на българското образование, а третата е, че в София и България ще се дава образование на високо ниво и ще се обучава елитът на региона", каза Михаил Кръстев. Рори Томъс пък обясни, че е горд възпитаник на "Гордънстаун", баща му е бил учител и директор, той също.

В международната програма на "Питагор" е и подготовка за откриването на филиали в ОАЕ, това ще започне през 2028 г. Според ръководството на "Питагор" това ще допринесе за развитието на преподаването по математика, точни науки и технологии в един от най-динамично развиващите се центрове за изкуствен интелект и иновации в света. Асен Александров, който е председател на сдружението на директорите в средното образование, представи юбилейното издание на първия учебник по математика на български език от Христо Ботев, издаден от академия "Питагор". "Завършил съм математика, а никой не ми е казвал, че великият Христо Ботев е бил и математик", каза Александров, който също е любител поет. Той цитира реплика на големия академик Благовест Сендов: "Поети стават хора, които нямат въображение да бъдат математици".

Училище "Питагор" подписа договор с престижния британски колеж "Гордънстаун" в Зала 8 на НДК Снимка: Георги Палейков
