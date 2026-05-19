Годината без избори напълни партийните каси (Графика)

От трите мандатоносителя на Румен Радев, един не е декларирал въобще приходи пред Сметната палата за 2025 г.

Годината без избори - 2025, започна бавно да пълни партийните касички след серията от бързи вотове от 2021 г. насам. През 2024 г. на партиите им се наложи да плащат за три кампании - две национални и една за Европейския парламент, но през спокойната 2025-а сметките им са започнали да набъбват отново. Това става ясно от годишните отчети на политическите формации до Сметната палата.

Изборите този април със сигурност са ги дръпнали отново малко назад, но след пълното мнозинство на “Прогресивна България” може и този път да имат четири години да наваксат. Най-тежко това ще е за БСП и ИТН, които не само отпаднаха от парламента, но и изгубиха и държавната си субсидия, която се полага само на партиите, надхвърлили 1%. Социалистите играха на вота като коалиция, а хората на Слави Трифонов спечелиха едва 0,7%.

С двойно повече средства в партийната каса са приключили миналата година ГЕРБ спрямо предходната. В края на 2025 г. те са имали 6,41 млн. лева, а година по-рано - 3,518 млн. лв. През изминалата година приходите им са общо 9,3474 млн. лева, като повечето от тях - близо 5 милиона, са от партийната субсидия. Имат 2,88 млн. лв. от дарения и

130 хил. лева от продажба на дълготрайни активи,

като не уточняват какви са те. Както и 1,347 млн. лв. от членски внос. Разходите им пък са 6,585 милиона, над половината от които административни.

В документацията им няма графа “избори”, но през 2024 г. са похарчили 553 хил. лева за пропагандни и агитационни материали, 1,32 млн. за медийни изяви, 1,95 млн. за консултантски услуги и социологически проучвания - в общи линии в тези параграфи влизат и изборните харчове. За сравнение в годината без избори - 2025-а, по тези пера са изхарчили общо 1,697 млн. лв.

ГЕРБ са приложили и списък на дарителите си - 74 души, всички депутати през миналата календарна година. Повечето суми са между 42 и 47 хил. лева. Лидерът Бойко Борисов например е дарил 42 248,68 лева, а министрите от кабинета “Желязков” Красимир Вълчев и Жечо Станков, които бяха депутати за кратко - по под 3000 лв. Това са т.нар. безотчетни пари на депутатите, които парламентът им изплаща за сътрудници, консултации и срещи с избиратели. ГЕРБ използва тези пари за работа на структурите си.

С 666 хил. лв. в касата са изпратили 2025 г. от “Да, България” - със 187 хил. повече от 2024 г. В тях

влизат и криптовалути

- 0,048 Bitcoin (7002,18 лв.) и 1,899 Etherium (9392,64 лв), получени като дарения. Те са най-подробни в годишната си декларация - 30 страници, в които по месеци разказват инициативите си и събранията на партийните органи. Открили са 10 нови местни организации и са приели 183 нови членове. Приходите им за 2025 г. са 1,188 млн. лева, като 988 хил. от тях са от дарения, а 81 хил. - от членски внос. Разходите са 1,153 млн., най-големият е за заплати - 577 хил. за 13 служители. Платили са и 220 хил. лв. за наеми и реклама, 99 хил. за осигуровки и 53 хил. за масови прояви и концерти.

През последните два месеца на 2025 г. ДаБг са започнали и политическа академия с цел дългосрочно организационно развитие, подготовка на кадри и изграждане на политически, комуникационен и управленски капацитет сред членове и активисти. Провели са пет обучения на стотина души в два модула - “Политика и комуникация” и “Управление и публична администрация”. Учили са ги например

как се изготвя план за първите 100 дни

от мандат, обсъждане и приемане на общински бюджет, анализ на карта на властта в дадена община и разработване на механизми за гражданско участие.

Коалиционните им партньори от ДСБ пък са надули пет пъти спестяванията си - 265 хил. лева в края на 2025 г. при едва 50 хиляди към 31 декември 2024 г. От членски внос са събрали само 2000 лв. Субсидията им е 449 хил., имат и други приходи - 37 хил. - общо 488 хил. лв.

358 хиляди са отчели към края на 2024 г. “Продължаваме промяната”, а в края на миналата вече са били 508 хил., въпреки че

приходите им са намалели заради двойно по-малкото дарения,

понеже няма избори - 1,584 млн. лева при 2,922 милиона година по-рано. Натрупали са обаче значителен брой нови членове, тъй като сумата от вноските им е скочила от 86 на 118 хил. лева.

73 хил. лв. са натрупали ДПС в годината без избори - от 1,043 млн. през 2024 до 1,116 милиона през 2025 г. За този период разходите им са спаднали двойно - от 4,885 млн. на 2,731 млн. лв. Най-много са спестили от външни услуги като медийни изяви и граждански договори - 1,561 милиона

Под 100 хил. лева са натрупали и БСП - 2025 г. са изпратили със 710 хил. лева, а 2024 г. - с 616 хил. лв. Любопитното е, че единствено те

държат парите си основно в кеш

От наличните в края на годината 428 хил. лв. са в кеш според декларацията им. През 2024 г. левицата е изхарчила 1,227 милиона за избори, а година след това е обявила 540 хил. лв. за избори - най-вероятно частични местни.

ИТН отчитат 1,549 млн. в края на миналата година при 526 хиляди година по-рано. През 2025-а приходите им са 1,327 млн.: 1,322 млн. от държавната субсидия и едва 4000 лв. от членски внос и 1000 лева дарения. Техните сметки обаче със сигурност са се поопразнили след последната предизборна кампания и загубата на партийната им субсидия. Разходите им са били 306 хил. лв., от които 251 хиляди за външни услуги, 28 хил. лв. за заплати и 5000 лв. за осигуровки.

679 хил. лева са натрупали МЕЧ в края на декември. Общо приходите им са скочили двойно - от 560 хил. лв. на 1,077 млн. лв. за миналата година, като субсидията им е скочила двойно. Любопитното е, че

членският им внос е изчезнал

- за 2024-а са отчели 201 хил., а за миналата - нищо.

Изненадващо “Величие” декларира 210 хил. лв. членски внос. Приходите им са 1,035 млн. лева, от които 780 хил. лв. са от държавна субсидия, а 45 хил. - от дарения. Разходите им са 967 хил. лв.

“Прогресивна България” на Румен Радев още няма официална регистрация, така че не е подавала отчет за миналата година, а на сегашните избори се яви с трима мандатоносители. Един от тях - ПД “Социалдемократи”, е декларирал 65 874,17 лв. задължения, но пък приключва 2025 г. с 56 559,30 лева капитал. Получили са едва 4000 лв. дарения и 5453 лева членски внос.

Другият - Социалдемократическата партия, пък не е декларирал нито членски внос, нито дарения, не са посочили дори финансовото си състояние.

Най-любопитни са данните за Движение “Нашият народ”, които са декларирали, че през 2025 г. не са получавали нито членски внос, нито дарения, нито държавна субсидия, но са завършили годината с налични почти 42 хил. лв., и то след годишен разход 7334,34 лв., повечето от които за наем.

Подобна е и ситуацията при “Възраждане”, които завършват годината с 3 272 152,91 лв., а са получили само 2 603 032 лв. от държавна субсидия и не са събирали членски внос и дарения. Предходната година са изпратили с баланс 1,534 млн. лв. Разходите им през 2025 г. са били близо 863 хиляди.

Не членовете, а държавата издържа и големите партии

Не електоратът и членовете на партиите, а основно държавата издържа партиите без изключение. Финансирането им идва основно по няколко пера: членски внос, дарения, а за големите играчи - и държавна субсидия. Немалко формации обаче не събират такса от членовете си.

Като например ИТН, при които членският внос за 2025 г. е от скромните 4000 лв., или 0,3% от приходите им. Заедно с даренията от 1000 лв. поддръжниците им са допринесли с 0,37% към партийната каса. Останалото е от държавата.

Членският внос на ГЕРБ за 2025 г. е 1/7 от общите им приходи - 1,347 млн. лева. Партията има 100 044 членове, т.е. средно вноската им е 13,46 лева годишно. Държавната субсидия формира над половината от приходите им за годината.

Поддръжниците на “Да, България” формират едва 32,3% от издръжката. “Възраждане” не са отчели нито лев членски внос или дарения, така че явно изцяло разчитат на държавата. Според документите МЕЧ пък са спрели да събират такса от хората си, но са имали дарения, които правят 20% от приходите им.

Изключенията от правилото са малко. Едното е “Продължаваме промяната”, при която даренията и вносът им през 2025 г. са общо 1,702 млн. лв. - точно половината от приходите им. Другото е ДПС - там държавното финансиране формира 49,2% от приходите им. Те имат и далеч по-голям членски внос в сравнение с новите партии - 780 хил. лв. Третото е БСП: при тях партийните членове осигуряват 21% от общите приходи, като вноската е по диференцирана скала от 1 лев за редовите до големи проценти за тези във властта и парламента. Общо с парите от дарения социалистите са формирали 68% от приходите на партията.