Кой от 4-те големи – София, Пловдив, Варна и Бургас, ще приеме “Евровизия”

София е фаворит с най-голямата леглова база, летище и подходяща зала

Леглова база: 14 798 стаи и 31 386 легла

Капацитет на зала “Арена София” за концерти - между 15 000 и 17 900 зрители

Летище “Васил Левски” - 8,4 млн. пътници за 2025 г., средно по 200 самолета на ден, приема и големи машини.

Столицата е фаворит да поеме домакинството на Евровизия през 2027 г., защото разполага с най-голямата леглова база, наличието на най-голямото у нас международно летище и подходяща зала от затворен тип, каквото е едно от изискванията.

По данни на общинското предприятие “Туризъм” в София има общо 3033 обекта, като голяма част от тях – 2759 – са клас B, каквито са ваканционните имоти, отдавани през платформи като Airbnb. Те разполагат с 8703 легла, като за първи път през миналата година изпреварват по брой тези на четиризвездните хотели. Общо столицата разполага с 14 798 стаи и 31 386 легла.

Най-подходящата зала от затворен тип за провеждането на “Евровизия 2027” е “Арена София”. За концерти тя може да събере между 15 хил. и 17 900 зрители в зависимост от разположението на сцената и използването на терена за правостоящи.

“Видя се, че София може да бъде домакин на големи събития. Изключително представяне на Giro d'Italia. Самите организатори казаха, че това е било най-силното издание на началния етап на състезанието извън Италия за 25 г.”, заяви кметът Васил Терзиев и не скри, че столицата ще се бори да е домакин на “Евровизия” през 2027 г. Изборът кой град да е домакин обаче, е на държавата.

Той бе категоричен, че общината ще се справи с всички предизвикателства, ако бъде гласувано доверие на София, и изрази увереност, че столицата е най-добре подготвена от всички градове у нас.



Варна иска домакинство като роден град на Дара

Леглова база - 12 000 легла

Капацитет на “Спортна зала Варна” (Дворец на културата и спорта) - 5100 седящи места

Летище Варна - 1,8 млн. пътници през 2025 г., предковидният трафик достига 2,3 млн. на година.

Варна има желание да бъде домакин като роден град на Дара. Логично е да бъде избран за провеждането на “Евровизия”. Това заяви кметът на морската столица Благомир Коцев. Варна е град с културна памет, туристически потенциал, утвърдена международна сцена и младежки дух, обяснява още кметът.

Най-голямата зала за концерти във Варна е “Конгресна” в Двореца на културата и спорта. Нейният капацитет обаче е около 5100 места, което е доста под критерия на “Евровизия” залата да събира 10 хил. зрители.

Коцев призна, че София има най-голям капацитет откъм зали за провеждането на световния песенен конкурс. “Но пък Варна никак не отстъпва откъм леглова база и транспорт”, допълни той. Предимство за морския град е и близостта на курортите Златни пясъци и Св. св. Константин и Елена. Според данните на НСИ извън сезона във Варна има 128 хотелски обекта с близо 12 хил. легла. През лятото стигат почти 70 хил. с курортите.

През 2025 г. през летището във Варна са преминали около 1,8 млн. пътници, но също и 10 674 редовни полета, което го прави с по-силен редовен профил от това в Бургас.



Бургас с най-модерната арена плюс курортите с много хотели

Леглова база: 22 700 - 23 200

Капацитет на зала "Арена Бургас" за концерти - между 6500 и и 15 хиляди

Летище Бургас - 1,8 млн. пътници през 2025 г., но над 3,3 млн. през предковидните години

Община Бургас не отстъпва на София по инфраструктура, за да домакинства на "Евровизия" догодина. Тази теза разви кметът Димитър Николов, след като предложи морският град да поеме организацията на този престижен музикален форум.

Бургас разполага с най-модерната според специалисти зала в България - "Арена Бургас". Капацитетът е за 5200 постоянни седящи места, които достигат до 6000-6500 чрез добавяне на подвижни трибуни. За големи концерти и шоупрограми може да побере 15 хил. с използване на терена за правостоящи. Залата е с 27 метра по-дълга от софийската Арена, тъй като е разчетена и за лекоатлетическа писта.

Много удобна е като транспортна връзка, тъй като от нея се излиза и влиза от всички страни. Влизат и тирове за разтоварване на техника. Арената разполага с огромен паркинг на няколко нива.

По отношение на хотелите в Бургас има няколко големи и много средни и малки. Плюс за града е близостта му до голямата хотелска база в Слънчев бряг, Несебър и Поморие, които са на разстояние до 20 минути с кола. През май, когато се провежда "Евровизия", курортите са почти празни и хотелите - свободни. Те са достатъчни, че дори може всяка държава участник да си брандира някой хотел, казват от бранша.

От София до Бургас се стига по магистрала "Тракия", от която има разклонение със Северен обход, отвеждащ пътникопотока към курортите на север без да се влиза в града.

Бургас разполага с модерно летище с прясно ремонтирана 3-километрова писта, която може да приема всякакви самолети. От Бургас то отстои на по-малко от 5 минути, за толкова и до 15-20 минути се стига до Слънчев бряг. Летището вече има над 50 директни полети до много европейски градове.

Най-близкият голям мегаполис до Бургас е 20-милионният Истанбул, който е на същото разстояние като от морето до София. В ход е изграждането на морска връзка между двата града.

Според бургаския кмет Димитър Николов опитът също има значение за домакинството. Той дава за пример организацията на мегафестивала "Спирит ъв Бургас", който събираше многохилядна публика от страната и чужбина. Само за концерта на Роби Уилямс на градския плаж през 2015 г. бяха отчетени рекордните 35 хил. души публика. Бургас е домакинствал и десетки големи международни форуми, изискващи сложна логистика. Последният, с който се справи перфектно, бе началният етап от "Джиро д'Италия", на което домакинства в продължение на 3 дни.

Зала "Колодрума" отвън.

Пловдив има опит, бил е европейска столица на културата

Леглова база: 12 000 легла

Капацитет на зала "Колодрума" за концерти - 6000 места

Летище Пловдив - 200 000 пътници през 2025 г., цел към 2030 г. - 1 млн.

Пловдив е естественият домакин на "Евровизия", защото притежава ноу-хау от европейската столица на културата. В това е убеден кметът Костадин Димитров. "Ако гледаме откъм летище и зала, София е фаворит. Но ако искаме град, който е най-старият в Европа, има дух и атмосфера, това несъмнено е Пловдив, който има какво да покаже на всички гости на "Евровизия", допълни той. Къде точно да се състои мегасъбитието, Димитров посочва, че възможностите са няколко.

Спортната зала "Колодрума" трябва да се надгради, защото е с недостатъчен капацитет. Тя е с 6000 места. Другият вариант е новият стадион "Христо Ботев", което не е прецедент за "Евровизия". Самата тя е провеждана на спортни терени. "Нашият стадион може да е домакин, необходими са допълнителни намеси, включително и покритие над терена", посочи Димитров. Според него има и други алтернативи като бързоизграждащи се конструкции, като можела общината да влезе в публично частно партньорство.

Летище Пловдив имало потенциал, но и там трябвало да се надгражда. Пловдив е бил домакин на много големи събития и може да поеме хиляди гости. Около града също имало много хотели и легла.

"Можем да предложим много повече от сцена на "Евровизия", а това са дух и култура", казва кметът.

Според организатори на мегапрояви обаче колкото и гостоприемен да е Пловдив, той няма капацитета да организира и посрещне такова събитие. По думите им зала "Колодрума" не е подходяща, защото навремето, за да излезе по-евтин покривът, по средата са излети две носещи колони. Те значително смаляват капацитета. За да издигнеш голяма сцена, тя трябва да е съобразена с двете конструкции. Това автоматично води до загуба на 25% от зрителските места.

Залата е разделена на две от колоездачна писта. И това е по-скоро недостатък при провеждане на културни прояви. В нея трудно влиза тир, който да разтоварва техника. "Да, Пловдив разполага с хотели, но в София са повече с 5 звезди. Като цяло градът разполага с 12 000 легла и в това отношение изпреварва Бургас и дори Варна.

Летището в Пловдив е предимно чартърно и не може да осигури логистика на такова мероприятие. Основният аеропорт на републиката е в София и там ще кацат участници, организатори и повечето гости. За да ги докараш до втория по големина град, ще трябва да се организират шатъли. И основният проблем идва с придвижването. В Пловдив редовен градски транспорт няма, а този тип туристи са свикнали да разчитат на него и да се придвижват от точка до точка, като знаят с точност разписанията.